МЧС: найденных на Эльбрусе туристов из Белоруссии доставили в Ставропольский край

Спасатели доставили найденных на Эльбрусе белорусских туристов в город Лермонтов Ставропольского края.

Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

В ведомстве отметили, что поисково-спасательная операция на Эльбрусе прошла успешно.

«Все туристы доставлены в город Лермонтов Ставропольского края. Угрозы жизни людей нет», — приводит сообщение ТАСС.

24 мая спасатели МЧС России обнаружили группу туристов из Белоруссии, пропавших на Эльбрусе. Они были найдены на высоте 3,8 тыс. м под вершиной горы Утюг.