МЧС: найденных на Эльбрусе туристов из Белоруссии доставили в Ставропольский край
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Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
В ведомстве отметили, что поисково-спасательная операция на Эльбрусе прошла успешно.
«Все туристы доставлены в город Лермонтов Ставропольского края. Угрозы жизни людей нет», — приводит сообщение ТАСС.
24 мая спасатели МЧС России обнаружили группу туристов из Белоруссии, пропавших на Эльбрусе. Они были найдены на высоте 3,8 тыс. м под вершиной горы Утюг.