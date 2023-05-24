Пропавших на Эльбрусе туристов из Белоруссии нашли живыми
- © РИА Новости / Ольга Смольская
«Угрозы жизни людям нет. Поисковые работы длились 36 часов на сложном горном рельефе. Подъём на высоту сопровождался сильным шквалистым ветром и снегом.
Решается вопрос о спуске туристов», — заявили в МЧС России.
23 мая появилась информация, что спасатели начали поиски группы туристов из Белоруссии в составе шести человек на западном склоне Эльбруса в Карачаево-Черкесской Республике.
Ранее стало известно, что в горах Швейцарии при сходе лавины погибли трое граждан Нидерландов.
В начале апреля в результате схода лавины во Французских Альпах погибли пять человек.