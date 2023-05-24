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Пропавших на Эльбрусе туристов из Белоруссии нашли живыми

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Спасатели МЧС России обнаружили группу туристов из Белоруссии, пропавших на Эльбрусе. Они были найдены на высоте 3,8 тыс. м под вершиной горы Утюг.
Пропавших на Эльбрусе туристов из Белоруссии нашли живыми
  • © РИА Новости / Ольга Смольская

«Угрозы жизни людям нет. Поисковые работы длились 36 часов на сложном горном рельефе. Подъём на высоту сопровождался сильным шквалистым ветром и снегом.
Решается вопрос о спуске туристов», — заявили в МЧС России.

23 мая появилась информация, что спасатели начали поиски группы туристов из Белоруссии в составе шести человек на западном склоне Эльбруса в Карачаево-Черкесской Республике.

Ранее стало известно, что в горах Швейцарии при сходе лавины погибли трое граждан Нидерландов.

В начале апреля в результате схода лавины во Французских Альпах погибли пять человек.

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