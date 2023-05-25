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Депутат Фёдоров: нужно снизить загруженность судов спам-исками

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Анастасия Белоусова
Депутат Госдумы Евгений Фёдоров в беседе с RT прокомментировал предложение Ивана Соловьёва, доктора юридических наук, профессора, заслуженного юриста России, внести изменения в законодательство, чтобы только постоянно проживающий на территории России иностранный агент имел возможность обращаться с иском о признании незаконным решения Минюста о включении его в реестр.
Депутат Фёдоров: нужно снизить загруженность судов спам-исками
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Парламентарий отметил, что согласно Конституции у всех граждан России одинаковые права.

«Поэтому вряд ли это технически возможно, хотя общее направление правильное. Нужно снижать загрузку судов от таких спам-исков. У нас есть понятия «налоговый резидент» и «нерезидент». Технически и юридически я не понимаю, как можно сформулировать этот тезис, что не живут в России», — уточнил Фёдоров.

Ранее юрист Соловьёв призвал разрешить оспаривать статус иноагента только проживающим в России.

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