Депутат Фёдоров: нужно снизить загруженность судов спам-исками
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Парламентарий отметил, что согласно Конституции у всех граждан России одинаковые права.
«Поэтому вряд ли это технически возможно, хотя общее направление правильное. Нужно снижать загрузку судов от таких спам-исков. У нас есть понятия «налоговый резидент» и «нерезидент». Технически и юридически я не понимаю, как можно сформулировать этот тезис, что не живут в России», — уточнил Фёдоров.
Ранее юрист Соловьёв призвал разрешить оспаривать статус иноагента только проживающим в России.