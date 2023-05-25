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В Краснодаре ввели локальный режим ЧС после взрыва бытового газа в пятиэтажке

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Мэр Краснодара Евгений Наумов сообщил, что в городе ведён локальный режим ЧС после взрыва бытового газа в пятиэтажном многоквартирном доме на улице Клинической.
В Краснодаре ввели локальный режим ЧС после взрыва бытового газа в пятиэтажке

«Ввели локальный режим ЧС. Это позволит нам продолжить оперативно принимать меры по восстановлению дома и выплатить людям компенсации», — написал он в своём Telegram-канале.

В соседнем доме развёрнут оперштаб, куда жители смогут обратиться по всем вопросам, в том числе по восстановлению документов, добавил Наумов.

Мэр поручил до конца дня определиться с планом восстановительных работ, приступить к разбору опасных нависающих конструкций, сделать ограждение, обеспечить охрану и составить списки на выплаты.

Ранее он сообщил, что один человек пострадал в результате взрыва газа в многоквартирном доме.

Пострадавшую госпитализировали.

Также сообщалось, что электроэнергию вернули в пятиэтажный дом, где произошёл взрыв газа.

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