В Краснодаре ввели локальный режим ЧС после взрыва бытового газа в пятиэтажке
«Ввели локальный режим ЧС. Это позволит нам продолжить оперативно принимать меры по восстановлению дома и выплатить людям компенсации», — написал он в своём Telegram-канале.
В соседнем доме развёрнут оперштаб, куда жители смогут обратиться по всем вопросам, в том числе по восстановлению документов, добавил Наумов.
Мэр поручил до конца дня определиться с планом восстановительных работ, приступить к разбору опасных нависающих конструкций, сделать ограждение, обеспечить охрану и составить списки на выплаты.
Ранее он сообщил, что один человек пострадал в результате взрыва газа в многоквартирном доме.
Пострадавшую госпитализировали.
Также сообщалось, что электроэнергию вернули в пятиэтажный дом, где произошёл взрыв газа.