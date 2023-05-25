Новак: уровень газификации в России в 2023 году может достичь 74—75%

Уровень газификации в России в текущем году может вырасти до 74—75%.

Об этом в интервью газете «Известия» заявил вице-премьер России Александр Новак.

«В этом году мы ожидаем выйти где-то на 74—75%. У нас большая программа практически во всех субъектах России, где есть магистральный газ», — рассказал он.

Новак заявил, что подписаны программы по строительству магистральных газопроводов, межпоселковых газопроводов до 2025 года.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что программа бесплатной газификации в российских регионах будет продолжена.

Он подчеркнул, что для граждан программа будет действовать на постоянной основе.

Путин также поставил задачу в ближайшие десять лет обеспечить магистральным газом Бурятию и Забайкалье.