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Вице-президент Fontvielle Хрусталёва заявила о потере пенсии при переезде в другую страну

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Старший вице-президент инвестиционной компании Fontvielle Анастасия Хрусталёва заявила, что при ряде условий россияне могут лишиться пенсии.
Вице-президент Fontvielle Хрусталёва заявила о потере пенсии при переезде в другую страну
  • Gettyimages.ru

В беседе с URA.RU она сообщила, что пенсии могут лишить в случае, если россиянин не получает её в течение шести месяцев, а также при переезде в другую страну.

При этом Хрусталёва объяснила, что пенсионеры могут восстановить пособие.

«Если пенсионер не объявлялся длительное время, ему достаточно написать заявление», — рассказала она.

Ранее ведущий юрист «Европейской юридической службы» Оксана Красовская рассказала, что с 1 мая 2023 года произведут перерасчёт федеральной доплаты к пенсиям членам лётных экипажей воздушных судов гражданской авиации.

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