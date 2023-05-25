Вице-президент Fontvielle Хрусталёва заявила о потере пенсии при переезде в другую страну

Старший вице-президент инвестиционной компании Fontvielle Анастасия Хрусталёва заявила, что при ряде условий россияне могут лишиться пенсии.

В беседе с URA.RU она сообщила, что пенсии могут лишить в случае, если россиянин не получает её в течение шести месяцев, а также при переезде в другую страну.

При этом Хрусталёва объяснила, что пенсионеры могут восстановить пособие.

«Если пенсионер не объявлялся длительное время, ему достаточно написать заявление», — рассказала она.

Ранее ведущий юрист «Европейской юридической службы» Оксана Красовская рассказала, что с 1 мая 2023 года произведут перерасчёт федеральной доплаты к пенсиям членам лётных экипажей воздушных судов гражданской авиации.