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Депутат из Новочебоксарска брал в аренду у родни сауну «для депутатской деятельности»

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Депутат из Новочебоксарска арендовал у своего родственника сауну, чтобы использовать её в качестве офиса «для депутатской деятельности». Оплата аренды производилась за счёт бюджета.
Депутат из Новочебоксарска брал в аренду у родни сауну «для депутатской деятельности»
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщается на сайте прокуратуры Чувашии.

«Предварительно установлено, что указанный депутат в октябре 2020 года со своим близким родственником заключил договор аренды нежилого помещения, в котором фактически размещалась только лишь сауна. В качестве цели аренды в договоре указано размещение офиса», — отмечается в заявлении.

В рамках данного договора аренды депутат предоставлял в Новочебоксарское городское собрание финансовые отчёты. В них указывалось, что помещение используется для «осуществления депутатской деятельности». В итоге ему ежемесячно возмещали расходы на соответствующую аренду в размере 9600 рублей.

По данному факту была организована проверка.

Ранее депутаты Государственной думы приняли в первом чтении законопроект, вводящий пятилетний запрет на государственную службу для уволенных за неисполнение обязанностей в сфере противодействия коррупции.

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