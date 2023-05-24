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В Ставрополе перед судом предстанут обвиняемые в мошенничестве на 270 млн рублей

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В Ставрополе перед судом предстанут четверо обвиняемых в мошенничестве на 270 млн рублей.

Об этом сообщает newstracker.ru со ссылкой на региональную прокуратуру.

По версии следствия, фигуранты занимались хищением средств, которые государство предоставляло в качестве субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям.

По информации регионального МВД, двое жителей Москвы создали ОПГ, в состав которой вовлекли двух жителей Ставрополья. Они занимались незаконной деятельностью в 2012—2014 годах.

«В договорах специально предусматривали такие условия, в результате которых страховые случаи не могли быть признаны произошедшими. После предоставления сведений о заключении страхового договора на счета подконтрольных обвиняемым фирм из бюджета перечислялись денежные средства», — рассказали в прокуратуре.

Уголовное дело передано в Ленинский районный суд.

Ранее сообщалось, что житель Челябинской области, отбывающий наказание в местах лишения свободы, знакомился с женщинами и продавал им несуществующие гаджеты. Потерпевшие перевели ему более 1,2 млн рублей.

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