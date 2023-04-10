В Челябинской области заключённый продавал женщинам несуществующие гаджеты
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Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу Правобережного районного суда Магнитогорска.
Мужчина связывался с будущими жертвами в соцсетях и предлагал им дорогостоящие смартфоны и другую технику по цене ниже рыночной.
Суд признал его виновным в мошенничестве. По совокупности с предыдущим приговором мужчине назначено наказание в виде четырёх лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
Ранее сообщалось, что в Симферополе перед судом предстанут двое жителей Оренбургской области, которые обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере.