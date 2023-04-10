В Челябинской области заключённый продавал женщинам несуществующие гаджеты

Житель Челябинской области, отбывающий наказание в местах лишения свободы, знакомился с женщинами и продавал им несуществующие гаджеты. Потерпевшие перевели ему более 1,2 млн рублей.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу Правобережного районного суда Магнитогорска.

Мужчина связывался с будущими жертвами в соцсетях и предлагал им дорогостоящие смартфоны и другую технику по цене ниже рыночной.

Суд признал его виновным в мошенничестве. По совокупности с предыдущим приговором мужчине назначено наказание в виде четырёх лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что в Симферополе перед судом предстанут двое жителей Оренбургской области, которые обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере.