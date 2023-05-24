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В Ижевске ветерана Великой Отечественной войны Мулина поздравили со 100-летием

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Житель Ижевска, ветеран Великой Отечественной войны, ветеран органов внутренних дел Шайхенур Мулин отметил 100-летие. Его навестил глава Удмуртии Александр Бречалов, который зачитал поздравительную открытку, направленную в адрес ветерана президентом России Владимиром Путиным.

Об этом сообщает интернет-издание «Сусанин».

«На Вашу долю выпали тяжёлые испытания Великой Отечественной, трудности и невзгоды послевоенного времени. Но Вы, весь наш народ выстояли, сберегли страну, сохранили веру в правое дело, в добро и справедливость. Желаю Вам бодрости духа и всего наилучшего», — говорится в поздравлении главы государства.

Мулин — кавалер орденов «Красной Звезды» и «Отечественной войны» I степени, имеет медали «За отвагу», «За Победу над Германией», «За Победу над Японией», «За боевые заслуги», «За безупречную службу».

Ветерана поздравил и глава МВД России по Удмуртии Максим Тихонов, передаёт udm-info.ru. Он поблагодарил Мулина за преданность Отечеству, мужество и самоотверженность.

Ранее сообщалось, что концерт «Истории нашей Победы» в Ижевске посмотрели 8 тыс. человек, ещё более 73 тыс. стали его зрителями в соцсетях.

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