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РИА Новости: в Белгородской области произошёл взрыв, пострадавших нет

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В Белгородской области около КПП «Грайворон» во время работы там журналистов произошёл взрыв, пострадавших нет.
РИА Новости: в Белгородской области произошёл взрыв, пострадавших нет
  • РИА Новости

Об этом пишет РИА Новости.

Отмечается, что 24 мая около 15:20 мск съёмочные группы нескольких СМИ, в том числе федеральных, приехали снимать ситуацию около контрольно-пропускного пункта «Грайворон» после обстрела. Они вышли из машин и начали снимать пострадавшие от обстрелов здания.

Через несколько минут журналисты услышали крик «Прилёт, все по машинам!» и звук взрыва. Они сели в машины и уехали.

Пострадавших нет.

Ранее глава Грайворонского городского округа Белгородской области Геннадий Бондарев заявил, что в результате действий украинской ДРГ, которая 22 мая вторглась на территорию Белгородской области, повреждено, по предварительным данным, не менее 500 домов.

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