Прокурор просит шесть лет колонии для пилота сгоревшего в Шереметьеве SSJ-100
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Об этом пишет ТАСС.
Дело рассматривает Химкинский городской суд Московской области.
«Прошу суд признать Евдокимова виновным по ч. 3 ст. 263 УК России (нарушение правил безопасности движения) и назначить ему наказание в виде шести лет с отбыванием в колонии-поселении», — сказала прокурор в ходе прений сторон.
Самолёт SSJ-100, следовавший из Москвы в Мурманск, 5 мая 2019 года вечером экстренно вернулся в Шереметьево и совершил жёсткую посадку после 28 минут полёта.
При посадке у него подломились стойки шасси и загорелись двигатели. По данным СК, в результате катастрофы из 78 находившихся на борту погиб 41 человек.
Денис Евдокимов, командир экипажа SSJ-100, заявил, что, по его мнению, причиной аварии самолёта стало несоответствие нормам лётной годности.