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Прокурор просит шесть лет колонии для пилота сгоревшего в Шереметьеве SSJ-100

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Гособвинение просит приговорить к шести годам лишения свободы в колонии-поселении Дениса Евдокимова — командира SSJ-100, сгоревшего при жёсткой посадке в аэропорту Шереметьево в 2019 году.
Прокурор просит шесть лет колонии для пилота сгоревшего в Шереметьеве SSJ-100
  • © РИА Новости / Следственный комитет РФ

Об этом пишет ТАСС.

Дело рассматривает Химкинский городской суд Московской области.

«Прошу суд признать Евдокимова виновным по ч. 3 ст. 263 УК России (нарушение правил безопасности движения) и назначить ему наказание в виде шести лет с отбыванием в колонии-поселении», — сказала прокурор в ходе прений сторон.

Самолёт SSJ-100, следовавший из Москвы в Мурманск, 5 мая 2019 года вечером экстренно вернулся в Шереметьево и совершил жёсткую посадку после 28 минут полёта.

При посадке у него подломились стойки шасси и загорелись двигатели. По данным СК, в результате катастрофы из 78 находившихся на борту погиб 41 человек.

Денис Евдокимов, командир экипажа SSJ-100, заявил, что, по его мнению, причиной аварии самолёта стало несоответствие нормам лётной годности.

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