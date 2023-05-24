Госдума приняла в первом чтении проект о выезде за границу имеющих доступ к гостайне

Депутаты Государственной Думы приняли в первом чтении проект поправок в федеральные законы «О государственной тайне» и «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Россию».

В частности, уточняются полномочия президента и правительства страны по определению порядка допуска должностных лиц к государственной тайне.

При наличии угроз безопасности может быть вынесено заключение о нецелесообразности доступа лица к сведениям, составляющим гостайну, по результатам проведения проверочных мероприятий.

Принимать решения о допуске или отказе в допуске к таким сведениям в отношении заместителей руководителей федеральных органов исполнительной власти и таких госкорпораций, как «Росатом» и «Роскосмос», сможет Межведомственная комиссия по гостайне.

Кроме того, в соответствии с документом, в допуске к гостайне может быть отказано при наличии у гражданина или его близких родственников счетов и вкладов в иностранных банках за пределами России, недвижимости за рубежом, а также при владении и пользовании иностранными финансовыми инструментами.

24 мая стало известно, что следственный отдел управления Федеральной службы безопасности по Смоленской области возбудил уголовное дело в отношении жителя Москвы, выехавшего из России после увольнения с должности с допуском к информации, представляющей особую важность.

Отмечается, что мужчина на протяжении около десяти лет занимал должности в организации с лицензией на работу с государственной тайной, а также имел доступ к данным особой важности.

После увольнения ему на пять лет ограничили право выезда за пределы России, о чём он под роспись был ознакомлен.