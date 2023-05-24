Депутат Аксаков сообщил, что самозапрет на кредиты может появиться уже в июне

Госдума может уже в июне текущего года принять закон, позволяющий российским гражданам самостоятельно через портал «Госуслуги» вводить ограничения на выдачу им потребительских кредитов. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

«Рассчитываем, что уже в июне с этим законодательным актом определимся и россияне через портал «Госуслуги» смогут воспользоваться новацией», — сказал депутат в беседе с «Парламентской газетой».

Как отметил Аксаков, инициатива направлена на защиту россиян от различных видов мошеннических схем.

При этом у граждан есть возможность снять самозапрет через два дня после его установления, добавил он.

Ранее, по сообщениям НСН, заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что в Москве за 2022 год выдали 21,7 тыс. кредитов по программе «Семейная ипотека» на общую сумму 180,2 млрд рублей.