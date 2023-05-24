Депутат Аксаков сообщил, что самозапрет на кредиты может появиться уже в июне
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«Рассчитываем, что уже в июне с этим законодательным актом определимся и россияне через портал «Госуслуги» смогут воспользоваться новацией», — сказал депутат в беседе с «Парламентской газетой».
Как отметил Аксаков, инициатива направлена на защиту россиян от различных видов мошеннических схем.
При этом у граждан есть возможность снять самозапрет через два дня после его установления, добавил он.
Ранее, по сообщениям НСН, заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что в Москве за 2022 год выдали 21,7 тыс. кредитов по программе «Семейная ипотека» на общую сумму 180,2 млрд рублей.