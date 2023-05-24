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К юбилею Кирова почти в 200 многоквартирных домах проведут капитальный ремонт

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В Кирове продолжаются работы по реализации программ капитального ремонта в многоквартирных домах, ко дню города намерены отремонтировать около 200 объектов.
К юбилею Кирова почти в 200 многоквартирных домах проведут капитальный ремонт
  • © администрация Кирова

Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

На данный момент на 17 объектах Кировской области уже завершён капитальный ремонт.

По словам губернатора Александра Соколова, в текущем году планируется реконструировать в шесть раз больше домов, чем в 2022-м. 

Ранее издание «Вести Подмосковья» писало, что в Ступине проведут работы по капитальному ремонту Дворца культуры.

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