Глава Кубани: в регионе реализуют 27 проектов импортозамещающих промышленных производств
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«Сегодня в активной стадии реализации уже находятся 27 проектов на общую сумму 24,2 млрд рублей», — приводит его слова сайт «Кубань 24».
Кондратьев также заявил о готовности поддерживать предприятия, обеспечивающие технологическую независимость.
По его словам, такие производители могут рассчитывать на господдержку.
Ранее председатель профильной комиссии по инвестициям законодательного собрания Санкт-Петербурга, председатель регионального отделения «Деловой России» Дмитрий Панов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ход процесса импортозамещения в стране.