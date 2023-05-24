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Глава Кубани: в регионе реализуют 27 проектов импортозамещающих промышленных производств

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Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в регионе на стадии реализации находятся 27 проектов импортозамещающих промышленных производств.
Глава Кубани: в регионе реализуют 27 проектов импортозамещающих промышленных производств
  • © пресс-служба администрации Краснодара

«Сегодня в активной стадии реализации уже находятся 27 проектов на общую сумму 24,2 млрд рублей», — приводит его слова сайт «Кубань 24».

Кондратьев также заявил о готовности поддерживать предприятия, обеспечивающие технологическую независимость.

По его словам, такие производители могут рассчитывать на господдержку.

Ранее председатель профильной комиссии по инвестициям законодательного собрания Санкт-Петербурга, председатель регионального отделения «Деловой России» Дмитрий Панов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ход процесса импортозамещения в стране.

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