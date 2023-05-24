Песков призвал не делать выводы о тенденции в возбуждении против учёных дел о госизмене

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков призвал не делать выводы о тенденции в возбуждении против российских учёных дел о госизмене.

Он ответил на вопрос, знают ли в Кремле о наличии какой-либо тенденции в связи с тем, что арестованных учёных «часто обвиняют в связях с Китаем».

«Здесь я не делал бы выводов о каких-то тенденциях», — сказал Песков.

Представитель Кремля добавил, что российские спецслужбы оберегают гостайну и контролируют ситуацию на предмет возможных случаев, связанных с подозрениями в госизмене.

Песков добавил, что это очень важная работа, которая ведётся постоянно.

«И здесь вряд ли можно сказать о каких-то тенденциях», — отметил он.

Ранее Песков заявил, что в Кремле видели обращения касательно дел о госизмене против сибирских учёных. По его словам, он не считает, что Кремль может как-то отреагировать на это.