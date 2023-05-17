Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Песков: в Кремле видели обращения касательно дел о госизмене против сибирских учёных

Короткая ссылка
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле видели обращения касательно дел о госизмене против сибирских учёных. По его словам, он не считает, что Кремль может как-то отреагировать на это.
Песков: в Кремле видели обращения касательно дел о госизмене против сибирских учёных
  • РИА Новости

«Я не думаю, что Кремль может дать какую-то реакцию», — сказал он.

При этом Песков отметил, что в Кремле действительно видели данное обращение, однако в этой ситуации работают российские спецслужбы, которые выполняют свои функции.

Представитель Кремля подчеркнул, что госизмена — это очень серьёзное обвинение.

«Разумеется, человек может быть признан виновным только по решению суда», — сказал Песков, добавив, что в Кремле не имеют права говорить «о каких-то позициях» во время проведения следственных действий.

Как пишет РИА Новости, ранее сотрудники ИТПМ СО РАН выпустили открытое письмо в поддержку учёных Анатолия Маслова, Александра Шиплюка и Валерия Звегинцева, обвиняемых по уголовным делам о госизмене. В письме утверждается о невиновности учёных и содержится просьба к властям России «защитить российскую аэродинамическую науку».

16 мая сообщалось, что Главного научного сотрудника Института теоретической и прикладной механики Сибирского отделения РАН Валерия Звегинцева обвинили в госизмене.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить