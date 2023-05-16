Учёного Сибирского отделения РАН Звегинцева обвинили в госизмене
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Об этом говорится в письме, опубликованном на сайте ИТПМ СО РАН.
В настоящее время Звегинцев арестован, ему предъявлено обвинение по ст. 275 УК России.
Ранее Лефортовский суд Москвы арестовал уроженку Крыма Ление Умерову по подозрению в госизмене.
Второй Западный окружной военный суд приговорил к 13 годам колонии строгого режима бывшего военнослужащего из Белгородской области Артёма Семёнова, обвиняемого в госизмене.