Учёного Сибирского отделения РАН Звегинцева обвинили в госизмене

Главного научного сотрудника Института теоретической и прикладной механики Сибирского отделения РАН Валерия Звегинцева обвинили в госизмене.

Об этом говорится в письме, опубликованном на сайте ИТПМ СО РАН.

В настоящее время Звегинцев арестован, ему предъявлено обвинение по ст. 275 УК России.

Ранее Лефортовский суд Москвы арестовал уроженку Крыма Ление Умерову по подозрению в госизмене.

Второй Западный окружной военный суд приговорил к 13 годам колонии строгого режима бывшего военнослужащего из Белгородской области Артёма Семёнова, обвиняемого в госизмене.