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Учёного Сибирского отделения РАН Звегинцева обвинили в госизмене

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Главного научного сотрудника Института теоретической и прикладной механики Сибирского отделения РАН Валерия Звегинцева обвинили в госизмене.
Учёного Сибирского отделения РАН Звегинцева обвинили в госизмене
  • © РИА Новости / Алексей Майшев

Об этом говорится в письме, опубликованном на сайте ИТПМ СО РАН.

В настоящее время Звегинцев арестован, ему предъявлено обвинение по ст. 275 УК России.

Ранее Лефортовский суд Москвы арестовал уроженку Крыма Ление Умерову по подозрению в госизмене.

Второй Западный окружной военный суд приговорил к 13 годам колонии строгого режима бывшего военнослужащего из Белгородской области Артёма Семёнова, обвиняемого в госизмене.

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