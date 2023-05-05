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Суд в Москве арестовал уроженку Крыма по подозрению в госизмене

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Лефортовский суд Москвы арестовал уроженку Крыма Ление Умерову по подозрению в госизмене.
Суд в Москве арестовал уроженку Крыма по подозрению в госизмене
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС.

«Суд удовлетворил ходатайство следователя ФСБ и избрал Умеровой Л. Р., подозреваемой по ст. 275 УК России (госизмена), меру пресечения в виде содержания под стражей», — сказали в суде.

Материалы данного дела засекречены.

Ранее Второй Западный окружной военный суд приговорил к 13 годам колонии строгого режима бывшего военнослужащего из Белгородской области Артёма Семёнова, обвиняемого в госизмене.

В конце апреля Лефортовский суд Москвы арестовал на два месяца россиянина Расулова по делу о госизмене.

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