Гелиобиолог Бреус назвала наиболее подверженные влиянию магнитных бурь группы людей
В беседе с «Газетой.Ru» эксперт отметила, что дети, вышедшие из младенческого возраста, могут перестать ощущать воздействие магнитных бурь вплоть до достижения 16-летнего возраста.
По словам главного научного сотрудника Института физики Земли им. О.Ю. Шмидта РАН Натальи Клейменовой, магнитных бурь стоит опасаться людям, имеющим какие-либо заболевания. При этом на здоровых людей эти природные явления оказывают минимальное влияние.
«Другое дело, если речь идёт о слабом организме, например, больном человеке. Тогда они очень чувствительны к малейшим изменениям», — предупредила Клейменова.
Ранее врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин в беседе с сайтом «Москва 24» заявил, что основная ошибка в период магнитных бурь — это нездоровый образ жизни.