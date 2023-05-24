Гелиобиолог Бреус назвала наиболее подверженные влиянию магнитных бурь группы людей

Наиболее подверженными влиянию магнитных бурь являются младенцы, рассказала ведущий научный сотрудник лаборатории «Космическая погода» Института космических исследований РАН, руководитель секции по «Гелиобиологии» научного совета РАН по проблеме «Солнечно-земные связи», доктор физико-математических наук Тамара Бреус.

В беседе с «Газетой.Ru» эксперт отметила, что дети, вышедшие из младенческого возраста, могут перестать ощущать воздействие магнитных бурь вплоть до достижения 16-летнего возраста.

По словам главного научного сотрудника Института физики Земли им. О.Ю. Шмидта РАН Натальи Клейменовой, магнитных бурь стоит опасаться людям, имеющим какие-либо заболевания. При этом на здоровых людей эти природные явления оказывают минимальное влияние.

«Другое дело, если речь идёт о слабом организме, например, больном человеке. Тогда они очень чувствительны к малейшим изменениям», — предупредила Клейменова.

Ранее врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин в беседе с сайтом «Москва 24» заявил, что основная ошибка в период магнитных бурь — это нездоровый образ жизни.