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Гелиобиолог Бреус назвала наиболее подверженные влиянию магнитных бурь группы людей

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Наиболее подверженными влиянию магнитных бурь являются младенцы, рассказала ведущий научный сотрудник лаборатории «Космическая погода» Института космических исследований РАН, руководитель секции по «Гелиобиологии» научного совета РАН по проблеме «Солнечно-земные связи», доктор физико-математических наук Тамара Бреус.

В беседе с «Газетой.Ru» эксперт отметила, что дети, вышедшие из младенческого возраста, могут перестать ощущать воздействие магнитных бурь вплоть до достижения 16-летнего возраста.

По словам главного научного сотрудника Института физики Земли им. О.Ю. Шмидта РАН Натальи Клейменовой, магнитных бурь стоит опасаться людям, имеющим какие-либо заболевания. При этом на здоровых людей эти природные явления оказывают минимальное влияние.

«Другое дело, если речь идёт о слабом организме, например, больном человеке. Тогда они очень чувствительны к малейшим изменениям», — предупредила Клейменова.

Ранее врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин в беседе с сайтом «Москва 24» заявил, что основная ошибка в период магнитных бурь — это нездоровый образ жизни.

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