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В Кремле заявили, что будут консультироваться с экспертами по состоянию иконы «Троица»

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Тема состояния иконы «Троица» Андрея Рублёва очень серьёзная, она будет обсуждаться с экспертами. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
В Кремле заявили, что будут консультироваться с экспертами по состоянию иконы «Троица»
  • РИА Новости

Журналист на брифинге попросил представителя Кремля прокомментировать заявление членов экспертного совета Третьяковской галереи о «нестабильном» состоянии «Троицы». В связи с этим, по их мнению, икона не может быть вывезена из музея 4 июня.

«Будем разговаривать с экспертами, проговаривать эту тему. Тема очень серьёзная, и, конечно, будем выяснять детали», — заявил Песков.

Ранее в пресс-службе Патриарха Московского и всея Руси заявили, что икону «Троица» Андрея Рублёва по решению президента России Владимира Путина передали Русской православной церкви.

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