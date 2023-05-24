В Кремле заявили, что будут консультироваться с экспертами по состоянию иконы «Троица»

Тема состояния иконы «Троица» Андрея Рублёва очень серьёзная, она будет обсуждаться с экспертами. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Журналист на брифинге попросил представителя Кремля прокомментировать заявление членов экспертного совета Третьяковской галереи о «нестабильном» состоянии «Троицы». В связи с этим, по их мнению, икона не может быть вывезена из музея 4 июня.

«Будем разговаривать с экспертами, проговаривать эту тему. Тема очень серьёзная, и, конечно, будем выяснять детали», — заявил Песков.

Ранее в пресс-службе Патриарха Московского и всея Руси заявили, что икону «Троица» Андрея Рублёва по решению президента России Владимира Путина передали Русской православной церкви.