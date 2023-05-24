МВД России объявило в розыск члена террористической организации «Легион «Свобода России»

Члена террористической организации «Легион «Свобода России»* Максимилиана Андронникова, который является одним из предполагаемых участников атаки на Белгородскую область, объявлен в розыск. Это следует из базы МВД России.

«Андронников Максимилиан Александрович разыскивается по статье УК РФ», — приводит ТАСС заявление.

Информацию о причастности мужчины к украинской ДРГ подтвердили в правоохранительных органах.

В конце марта МВД России объявило в розыск актёра Кирилла Канахина, предположительно, участвовавшего в террористическом нападении украинских диверсантов на Брянскую область.

Позднее мать заявила, что молодой человек в камуфляже, который был запечатлён на видео, предположительно, записанном диверсантами в Белгородской области, похож на её сына Кирилла Канахина.

*«Легион «Свобода России» — организация признана террористической и запрещена на территории России по решению Верховного суда от 16.03.2023.