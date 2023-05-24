Бочкарёв: монолитные конструкции на пересадке с БКЛ на Бирюлёвскую линию выполнены на 80%

На станции «Кленовый бульвар» Большой кольцевой линии Московского метрополитена предусмотрен переход на одноимённую станцию будущей Бирюлёвской линии. Готовность монолитных конструкций пересадки составляет около 80%, заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

«В нижнем вестибюле монолитные работы выполнены на 85%, в наклонном ходу эскалаторов — наполовину, а в верхнем вестибюле пересадки и на техническом этаже возведение основных конструкций находится в стадии завершения», — сообщил Бочкарёв.

Со своей стороны, генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов рассказал, что укладка бетона ведётся и в зоне примыкания нижнего вестибюля к станции «Кленовый бульвар» БКЛ.

«Пересадка с Большого кольца на перспективную радиальную ветку не предусматривает длинных переходов. Пассажиры через примыкающий к станции БКЛ нижний вестибюль будут подниматься на эскалаторе к верхнему вестибюлю, соединённому со станцией «Кленовый бульвар» Бирюлёвской линии», — уточнил Кравцов.

Всего на БКЛ предусмотрено 20 пересадок на действующие радиальные ветки и три — на перспективные.