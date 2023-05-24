Бочкарёв: монолитные конструкции на пересадке с БКЛ на Бирюлёвскую линию выполнены на 80%
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«В нижнем вестибюле монолитные работы выполнены на 85%, в наклонном ходу эскалаторов — наполовину, а в верхнем вестибюле пересадки и на техническом этаже возведение основных конструкций находится в стадии завершения», — сообщил Бочкарёв.
Со своей стороны, генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов рассказал, что укладка бетона ведётся и в зоне примыкания нижнего вестибюля к станции «Кленовый бульвар» БКЛ.
«Пересадка с Большого кольца на перспективную радиальную ветку не предусматривает длинных переходов. Пассажиры через примыкающий к станции БКЛ нижний вестибюль будут подниматься на эскалаторе к верхнему вестибюлю, соединённому со станцией «Кленовый бульвар» Бирюлёвской линии», — уточнил Кравцов.
Всего на БКЛ предусмотрено 20 пересадок на действующие радиальные ветки и три — на перспективные.