Министр Фальков: в 2023 году электронная подача документов в вузы будет превалирующей
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Он отметил, что каждый год приёмная кампания в вузы «удивительна по-своему».
Фальков рассказал, в чём будет отличительная особенность приёмной кампании в этом году.
«Очевидно уже, что способ электронной подачи документов будет превалирующим», — цитирует его РИА Новости.
Министр рассказал, что в этом году была усовершенствована система «Поступление в вуз онлайн» — она лучше интегрирована с единым порталом государственных услуг.
По его словам, тестирование практически завершено.
Ранее Фальков сообщил, что массовый переход на новую систему высшего образования планируется в 2025 году.