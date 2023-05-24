Министр Фальков: в 2023 году электронная подача документов в вузы будет превалирующей

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков заявил в эфире телеканала «Россия 24», что в 2023 году электронная подача документов в вузы будет превалирующей.

Он отметил, что каждый год приёмная кампания в вузы «удивительна по-своему».

Фальков рассказал, в чём будет отличительная особенность приёмной кампании в этом году.

«Очевидно уже, что способ электронной подачи документов будет превалирующим», — цитирует его РИА Новости.

Министр рассказал, что в этом году была усовершенствована система «Поступление в вуз онлайн» — она лучше интегрирована с единым порталом государственных услуг.

По его словам, тестирование практически завершено.

Ранее Фальков сообщил, что массовый переход на новую систему высшего образования планируется в 2025 году.