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Министр Фальков: в 2023 году электронная подача документов в вузы будет превалирующей

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Министр науки и высшего образования Валерий Фальков заявил в эфире телеканала «Россия 24», что в 2023 году электронная подача документов в вузы будет превалирующей.
Министр Фальков: в 2023 году электронная подача документов в вузы будет превалирующей
  • © Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Он отметил, что каждый год приёмная кампания в вузы «удивительна по-своему».

Фальков рассказал, в чём будет отличительная особенность приёмной кампании в этом году. 

«Очевидно уже, что способ электронной подачи документов будет превалирующим», — цитирует его РИА Новости.

Министр рассказал, что в этом году была усовершенствована система «Поступление в вуз онлайн» — она лучше интегрирована с единым порталом государственных услуг. 

По его словам, тестирование практически завершено.

Ранее Фальков сообщил, что массовый переход на новую систему высшего образования планируется в 2025 году.

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