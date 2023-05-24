Гладков: житель Белгородской области пострадал во время обстрела ВСУ
- РИА Новости
Об этом он написал в своём Telegram-канале.
«Есть один пострадавший — мужчина с ранениями нижних конечностей», — говорится в сообщении.
Отмечается, что раненого доставили в центральную районную больницу, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь.
Ранее Гладков сообщил, что власти Белгородской области вывезли около ста жителей двух населённых пунктов, куда накануне вторглись украинские диверсанты.
Также сообщалось о ранении двух мирных жителей при обстреле Кировского района Донецка.