Гладков: житель Белгородской области пострадал во время обстрела ВСУ

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате обстрела региона со стороны ВСУ пострадал житель Шебекинского округа.

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

«Есть один пострадавший — мужчина с ранениями нижних конечностей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что раненого доставили в центральную районную больницу, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Ранее Гладков сообщил, что власти Белгородской области вывезли около ста жителей двух населённых пунктов, куда накануне вторглись украинские диверсанты.

Также сообщалось о ранении двух мирных жителей при обстреле Кировского района Донецка.