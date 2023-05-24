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Гладков: житель Белгородской области пострадал во время обстрела ВСУ

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате обстрела региона со стороны ВСУ пострадал житель Шебекинского округа.
Гладков: житель Белгородской области пострадал во время обстрела ВСУ
  • РИА Новости

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

«Есть один пострадавший — мужчина с ранениями нижних конечностей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что раненого доставили в центральную районную больницу, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Ранее Гладков сообщил, что власти Белгородской области вывезли около ста жителей двух населённых пунктов, куда накануне вторглись украинские диверсанты.

Также сообщалось о ранении двух мирных жителей при обстреле Кировского района Донецка.

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