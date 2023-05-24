Россияне потратили на покупку новых автомобилей более 200 млрд рублей в апреле

Специалисты «Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие») и агентства «АВТОСТАТ» провели исследование и выяснили, что в апреле россияне потратили на покупку новых автомобилей 202,2 млрд рублей.

Это на 9,3% больше, чем в марте (184,9 млрд рублей), и в 2,6 раза превосходит результат апреля 2022 года (78,9 млрд рублей), пишут «Известия».

Всего в апреле реализовали 75,6 тыс. новых легковых автомобилей, что на 8,2% больше, чем в марте (69,9 тыс. шт.), и в 2,7 раза больше, чем в апреле 2022-го.

Также специалисты выяснили, что доля машин премиум-сегмента снизилась за год почти в два раза — с 29,4% в 2022 году до 16,3% в 2023-м. А доля машин массового сегмента выросла — с 70,6% до 83,7%.

Ранее автоэксперт Сергей Канаев в беседе с Inforeactor дал рекомендации по приобретению машины в 2023 году. В частности, он посоветовал узнать, не находится ли выбранная модель в списке самых угоняемых.