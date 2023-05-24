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Специалист по кадрам Лоикова назвала гибкий график одним из плюсов удалёнки

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Независимый специалист по кадрам Зулия Лоикова перечислила некоторые преимущества работы в удалённом формате, который получил распространение в период пандемии коронавируса.
Специалист по кадрам Лоикова назвала гибкий график одним из плюсов удалёнки
  • Gettyimages.ru

«Гибкое расписание, главное достоинство — график. Можно выбирать удобное начало рабочего дня и выстраивать процессы, учитывая хобби и интересы», — поделилась она в беседе с телеканалом «360».

Лоикова также отметила, что у сотрудников на удалёнке больше возможностей профессионально развиваться и расширять контакты.

Вместе с тем такой режим работы позволил оптимизировать бюджеты работодателей, считает эксперт.

«А сотрудники освободились от ежедневных поездок на работу, курения и кофе — они получили личное пространство для достижения успеха», — подытожила специалист.

Ранее основатель портала по поиску работы SuperJob Алексей Захаров в беседе с НСН оценил уровень востребованности соискателей старше 50 лет на рынке труда.

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