В Петербурге построят несколько новых мостов к 2040 году

В Санкт-Петербурге планируют построить несколько новых мостов.

Об этом сообщает neva.today со ссылкой на Смольный.

В частности, в городе возведут переправу в составе Широтной магистрали скоростного движения, переправу в створе Большого Смоленского проспекта, а также Арсенальный и Ново-Адмиралтейский мосты.

Строительные работы входят в проект Генплана Петербурга до 2040 года.

Ранее «Утро.ру» сообщало, что власти Москвы продолжат комплексное благоустройство Ленинского проспекта в 2023 году.