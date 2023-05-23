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В Петербурге построят несколько новых мостов к 2040 году

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В Санкт-Петербурге планируют построить несколько новых мостов.
В Петербурге построят несколько новых мостов к 2040 году
  • РИА Новости

Об этом сообщает neva.today со ссылкой на Смольный.

В частности, в городе возведут переправу в составе Широтной магистрали скоростного движения, переправу в створе Большого Смоленского проспекта, а также Арсенальный и Ново-Адмиралтейский мосты.

Строительные работы входят в проект Генплана Петербурга до 2040 года.

Ранее «Утро.ру» сообщало, что власти Москвы продолжат комплексное благоустройство Ленинского проспекта в 2023 году.

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