В Петербурге построят несколько новых мостов к 2040 году
- РИА Новости
Об этом сообщает neva.today со ссылкой на Смольный.
В частности, в городе возведут переправу в составе Широтной магистрали скоростного движения, переправу в створе Большого Смоленского проспекта, а также Арсенальный и Ново-Адмиралтейский мосты.
Строительные работы входят в проект Генплана Петербурга до 2040 года.
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