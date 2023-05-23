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Опубликованы кадры из села Глотово Белгородской области

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Местный житель из села Глотово Белгородской области (рядом с Грайвороном) специально для RT снял видео об обстановке в населённому пункте.

На кадрах видно, что дороги опустели, машины брошены, большая часть людей эвакуирована, никакой стрельбы нет.

По словам местного жителя, угрозы на улицах нет, боевые действия не идут, зачистка от диверсантов в секторе проживания людей завершилась.

«Как видите, ничего криминального. Жертв среди гражданского населения нет. Есть незначительные разрушения. Село пустое, но есть, конечно, те, кто остаётся», — заявил он.

Данную информацию подтвердил и военкор RT Станислав Обищенко. По его словам, ещё вчера Глотово было зачищено от диверсантов. Распространяемая по украинским каналам информация о том, что в населённом пункте якобы идут бои, — фейк.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что режим контртеррористической операции в регионе отменён.

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