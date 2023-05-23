В Башкирии возбудили дело после нападения школьника на сверстников на последнем звонке
- РИА Новости
По версии следствия, вечером 22 мая на берегу озера вблизи с. Алаторка компания подростков жарила шашлыки.
«В один момент между двумя подростками 15 и 17 лет и подозреваемым произошёл конфликт, в ходе которого последний нанёс оппонентам удары ножом», — говорится в сообщении на сайте башкирского СУ СК.
Потерпевшие были госпитализированы.
Ранее стало известно, что в посёлке Иловля Волгоградской области ученик 11-го класса во время школьной линейки в честь последнего звонка ударил одноклассницу ножом.
Следователи начали проверку после инцидента.
Глава района Иван Гель рассказал, что в настоящее время девушка чувствует себя хорошо.