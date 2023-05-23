В Башкирии возбудили дело после нападения школьника на сверстников на последнем звонке

В Башкирии уголовное дело возбуждено в отношении 15-летнего подростка, который в день последнего звонка во время отдыха на природе ранил двоих парней ножом.

По версии следствия, вечером 22 мая на берегу озера вблизи с. Алаторка компания подростков жарила шашлыки.

«В один момент между двумя подростками 15 и 17 лет и подозреваемым произошёл конфликт, в ходе которого последний нанёс оппонентам удары ножом», — говорится в сообщении на сайте башкирского СУ СК.

Потерпевшие были госпитализированы.

Ранее стало известно, что в посёлке Иловля Волгоградской области ученик 11-го класса во время школьной линейки в честь последнего звонка ударил одноклассницу ножом.

Следователи начали проверку после инцидента.

Глава района Иван Гель рассказал, что в настоящее время девушка чувствует себя хорошо.