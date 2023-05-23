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В Башкирии возбудили дело после нападения школьника на сверстников на последнем звонке

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В Башкирии уголовное дело возбуждено в отношении 15-летнего подростка, который в день последнего звонка во время отдыха на природе ранил двоих парней ножом.
В Башкирии возбудили дело после нападения школьника на сверстников на последнем звонке
  • РИА Новости

По версии следствия, вечером 22 мая на берегу озера вблизи с. Алаторка компания подростков жарила шашлыки.

«В один момент между двумя подростками 15 и 17 лет и подозреваемым произошёл конфликт, в ходе которого последний нанёс оппонентам удары ножом», — говорится в сообщении на сайте башкирского СУ СК.

Потерпевшие были госпитализированы.

Ранее стало известно, что в посёлке Иловля Волгоградской области ученик 11-го класса во время школьной линейки в честь последнего звонка ударил одноклассницу ножом.

Следователи начали проверку после инцидента.

Глава района Иван Гель рассказал, что в настоящее время девушка чувствует себя хорошо.

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