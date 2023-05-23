В самарском Минздраве рассказали, как сохранить здоровье в жаркую погоду

В Минздраве Самарской области рассказали, как сохранить здоровье во время жаркой погоды. В частности, рекомендуется с 11:00 до 17:00 находиться в хорошо вентилируемом помещении.

Об этом сообщает sovainfo.ru.

Одеваться желательно в лёгкую одежду из натуральных тканей. Также нужно пить больше жидкости, но не сладких газированных напитков.

По мнению экспертов, спортом в сильную жару лучше не заниматься.

Если человек страдает гипертонией, сердечной и почечной недостаточностью, то необходимо ежедневно измерять давление.

Ранее диетолог-нутрициолог Антонина Музыченко в беседе с Nation News развеяла популярные мифы о здоровом питании.