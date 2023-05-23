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Медведев: Россия рассматривает альянсы типа AUKUS и QUAD как недружественные

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Зампред Совбеза России заявил, что Москва рассматривает альянсы типа AUKUS и QUAD как недружественные из-за того, что «сюда лезет НАТО».

Он отметил, что часть подобных альянсов придерживаются нейтралитета по отношению к России. Кроме того, в некоторых из них (например, в АСЕАН) страна принимает участие на правах приглашённых участников.

«Часть формируемых альянсов носит в отношении стран этого региона почти недружественный характер. Во всяком случае, так мы рассматриваем альянсы типа QUAD, AUKUS и некоторых других, связанных с созданием партнёрств с внерегиональными игроками, потому что сюда лезет НАТО», — сказал Медведев.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что страны Североатлантического альянса продолжают упрямо гнуть линию на его расширение.

Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна в связи с вступлением Финляндии в Североатлантический альянс назвал Балтийское море «озером НАТО».

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