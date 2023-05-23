Володин предложил Польше вернуть земли, полученные после Второй мировой благодаря СССР

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил Польше вернуть часть своих территорий тем странам, которые отдали им их по итогам Второй мировой войны.

«Им (Польше. — RT) пора бы вспомнить, благодаря какому государству, какому народу они сегодня существуют. Не было бы Польши, не было бы. И если их так что-то не устраивает, пускай возьмут и вернут часть своих территорий тем странам, которые по итогам Второй мировой войны эти территории им отдали по решению Советского Союза», — цитирует РИА Новости Володина.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова напомнила замглавы МИД Польши Аркадиушу Мулярчику о вкладе СССР в освобождение Варшавы в ответ на его заявление о подсчёте ущерба «от действий Советского Союза во время и после Второй мировой».