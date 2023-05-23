РИА Новости: хакеры атаковали десятки компаний-разработчиков ПО в России и Белоруссии

За последний год хакерская группировка Sneaking Leprechaun атаковала ради выкупа более 30 организаций из России и Белоруссии, большая часть которых разрабатывает программное обеспечение (ПО), сообщили в компании по управлению цифровыми рисками Bi.Zone.

«Мы обнаружили, что за последний год группировка Sneaking Leprechaun атаковала более 30 организаций из России и Белоруссии», — цитирует РИА Новости сообщение.

Отмечается, что большая часть атакованных компаний занимается разработкой ПО.

Также в числе жертв хакеров есть компании из сфер промышленности, финансов, логистики, медицины.

Ранее в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России заявили, что в 2022 году было зафиксировано более 5 тыс. хакерских атак на российскую критическую инфраструктуру.