СК установит все детали обстрела в Брянской области и ДНР боевиками ВСУ

Российские следователи заявили о намерении расследовать все обстоятельства обстрела села Хоромного в Брянской области и посёлка Ясиноватая в ДНР украинскими боевиками.

Об этом ведомство написало в своём Telegram.

«По сообщениям органов исполнительной власти, в результате атаки со стороны ВСУ посёлка Каштановое вблизи города Ясиноватая ДНР погиб мирный житель 1942 года рождения. Кроме того, ВСУ произвели миномётный обстрел села Хоромного Климовского района Брянской области», — отмечается в заявлении.

Уточняется, что в результате обстрела Хоромного произошло возгорание домовладения и хозяйственной постройки.

Ранее корреспондент RT Стив Суини опубликовал видео последствий обстрелов ВСУ Киевского района Донецка.