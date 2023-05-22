СК установит все детали обстрела в Брянской области и ДНР боевиками ВСУ
Об этом ведомство написало в своём Telegram.
«По сообщениям органов исполнительной власти, в результате атаки со стороны ВСУ посёлка Каштановое вблизи города Ясиноватая ДНР погиб мирный житель 1942 года рождения. Кроме того, ВСУ произвели миномётный обстрел села Хоромного Климовского района Брянской области», — отмечается в заявлении.
Уточняется, что в результате обстрела Хоромного произошло возгорание домовладения и хозяйственной постройки.
Ранее корреспондент RT Стив Суини опубликовал видео последствий обстрелов ВСУ Киевского района Донецка.