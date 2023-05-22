RT опубликовал видео последствий обстрелов ВСУ Киевского района Донецка

Корреспондент RT Стив Суини опубликовал видео последствий обстрелов ВСУ Киевского района Донецка.

Уточняется, что во время вчерашнего удара один из снарядов пробил крышу жилого дома и попал в детскую — 12-летний мальчик получил осколочное ранение и сейчас находится в больнице.

По словам местных властей, после того как ВСУ потеряли Артёмовск (Бахмут), обстрелы Донецка и других населённых пунктов усилились. Для ударов как минимум по семи городам и посёлкам ДНР было использовано 148 единиц различных боеприпасов.

21 мая в ДНР сообщили о ранении ребёнка при обстреле ВСУ Киевского района Донецка.