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RT опубликовал видео последствий обстрелов ВСУ Киевского района Донецка

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Корреспондент RT Стив Суини опубликовал видео последствий обстрелов ВСУ Киевского района Донецка.

Уточняется, что во время вчерашнего удара один из снарядов пробил крышу жилого дома и попал в детскую — 12-летний мальчик получил осколочное ранение и сейчас находится в больнице.

По словам местных властей, после того как ВСУ потеряли Артёмовск (Бахмут), обстрелы Донецка и других населённых пунктов усилились. Для ударов как минимум по семи городам и посёлкам ДНР было использовано 148 единиц различных боеприпасов.

21 мая в ДНР сообщили о ранении ребёнка при обстреле ВСУ Киевского района Донецка.

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