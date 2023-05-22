Депутат Наумов назвал платформу «Россия — страна возможностей» ценнейшим социальным лифтом

Зампред комитета Госдумы по экономической политике, победитель конкурса «Лидеры России. Политика» Станислав Наумов заявил, что платформа «Россия — страна возможностей» является ценнейшим социальным лифтом, служащим инструментом для укрепления системы госуправления в масштабах всей страны.

«Я принимаю участие в программах платформы «Россия — страна возможностей» с самого начала её основания. Мой товарищ, экс-зампред правительства Виктор Христенко, был наставником для победителей конкурса «Лидеры России». Я же помогал организовывать проекты в рамках наставничества, проводимые в течение года после каждого конкурса», — сказал Наумов в беседе с газетой «Взгляд».

По его словам, платформа — уникальный инструмент прежде всего для развития личностных качеств, саморазвития и самореализации.

Ранее сообщалось, что участники автомобильной экспедиции, организованной АНО «Россия — страна возможностей», посетили Запорожскую область. Акция приурочена к пятилетию со дня создания платформы.