Участники автомобильной экспедиции «Россия — страна возможностей» посетили Запорожскую область
Об этом сообщает газета «Взгляд» со ссылкой на пресс-релиз.
Экспедицию встречали представители молодёжных организаций региона, а также замминистра по молодёжной политике администрации области Вероника Аксютина.
«В преддверии пятилетнего юбилея президентской платформы «Россия — страна возможностей» нам очень приятно принимать дорогих коллег, с которыми мы начали работать с августа на территории Мелитополя, столицы Запорожской области», — заявила Аксютина.
Она отметила, что платформа — это уникальное собрание проектов.
Ранее сообщалось, что на участие в новом сезоне конкурса «Лидеры России» поступило около 160 тыс. заявок. Приём продолжался с 4 апреля до 14 мая.