Участники автомобильной экспедиции «Россия — страна возможностей» посетили Запорожскую область

Участники автомобильной экспедиции, организованной АНО «Россия — страна возможностей», посетили Запорожскую область. Акция приурочена к пятилетию со дня создания платформы.

Об этом сообщает газета «Взгляд» со ссылкой на пресс-релиз.

Экспедицию встречали представители молодёжных организаций региона, а также замминистра по молодёжной политике администрации области Вероника Аксютина.

«В преддверии пятилетнего юбилея президентской платформы «Россия — страна возможностей» нам очень приятно принимать дорогих коллег, с которыми мы начали работать с августа на территории Мелитополя, столицы Запорожской области», — заявила Аксютина.

Она отметила, что платформа — это уникальное собрание проектов.

Ранее сообщалось, что на участие в новом сезоне конкурса «Лидеры России» поступило около 160 тыс. заявок. Приём продолжался с 4 апреля до 14 мая.