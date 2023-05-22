Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Участники автомобильной экспедиции «Россия — страна возможностей» посетили Запорожскую область

Короткая ссылка
Участники автомобильной экспедиции, организованной АНО «Россия — страна возможностей», посетили Запорожскую область. Акция приурочена к пятилетию со дня создания платформы.
Участники автомобильной экспедиции «Россия — страна возможностей» посетили Запорожскую область

Об этом сообщает газета «Взгляд» со ссылкой на пресс-релиз.

Экспедицию встречали представители молодёжных организаций региона, а также замминистра по молодёжной политике администрации области Вероника Аксютина.

«В преддверии пятилетнего юбилея президентской платформы «Россия — страна возможностей» нам очень приятно принимать дорогих коллег, с которыми мы начали работать с августа на территории Мелитополя, столицы Запорожской области», — заявила Аксютина.

Она отметила, что платформа — это уникальное собрание проектов.

Ранее сообщалось, что на участие в новом сезоне конкурса «Лидеры России» поступило около 160 тыс. заявок. Приём продолжался с 4 апреля до 14 мая.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить