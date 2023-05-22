Развожаев: власти Севастополя выделили около 500 земельных участков участникам СВО
«Одно из самых важных решений: приняли постановление о включении земельного участка с кадастровым номером 91:04:032001:2743 (село Осипенко, Качинский муниципальный округ) в границы территориальной зоны индивидуального жилищного строительства», — написал он в Telegram.
Уточняется, что участки площадью 400 кв. м каждый будут предоставляться участникам спецоперации, а также членам их семей и членам семей погибших участников СВО.
Ранее в Крыму упростили процедуру получения земли для участников спецоперации.