В Крыму рассказали о мерах поддержки участников СВО

В Крыму упростили процедуру получения земли для участников спецоперации.

Об этом сообщает «Крым 24».

«Пакет документов может предоставляться участниками СВО лично либо родственниками по доверенности, которую имеет право заверить командир части в письменной форме. Онлайн-предоставление документов не предусмотрено, но пакет документов можно направить почтой», — заявила зампред Совета министров республики Анна Анюхина.

По её словам, распределение участков будет производиться в соответствии с очерёдностью подачи заявлений.

Ранее интернет-газета «Взгляд» сообщала, что в медучреждениях ДНР и ЛНР начали работу 200 волонтёров «Молодой гвардии Единой России».