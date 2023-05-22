Конференция «Михаил Пришвин и современность» пройдёт 29—31 мая в Тюменской области

Международная научно-практическая конференция «Михаил Пришвин и современность: персонализм — эго-документ — экосознание» состоится 29—31 мая в Тюменской области.

Об этом сообщает «Тюменская область сегодня» со ссылкой на ТюмГУ.

Мероприятия будут проходить на площадке Государственного аграрного университета в Тюмени, а также в библиотеке ТюмГУ и в Тобольске.

Среди участников — исследователи творчества Пришвина из Москвы, Новосибирска, Екатеринбурга, Барнаула, Владимира, а также их зарубежные коллеги из Франции, Италии и Болгарии.

Запланирована работа по 13 направлениям, в числе которых «Пришвин в массовой и цифровой культуре», «Поэтика произведений Пришвина в контексте русской и европейской традиции», «Экофилософия Пришвина и современные экологические практики».

Ранее телеканал «360» сообщал, что РЭО поддержит создание сети студенческих экоклубов «Зелёная лига».