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ТАСС: пассажирский самолёт Сургут — Москва подал сигнал тревоги и готовится к посадке в Перми

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Пассажирский самолёт рейса Сургут — Москва подал сигнал тревоги и готовится осуществить посадку в Перми.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на авиаслужбы.

Ранее сообщалось, что пассажирский самолёт, следовавший из Нижнего Новгорода в Москву, после взлёта подал сигнал тревоги.

Вскоре он благополучно приземлился в Нижнем Новгороде.

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