ТАСС: пассажирский самолёт Сургут — Москва подал сигнал тревоги и готовится к посадке в Перми
Пассажирский самолёт рейса Сургут — Москва подал сигнал тревоги и готовится осуществить посадку в Перми.
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на авиаслужбы.
Ранее сообщалось, что пассажирский самолёт, следовавший из Нижнего Новгорода в Москву, после взлёта подал сигнал тревоги.
Вскоре он благополучно приземлился в Нижнем Новгороде.
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