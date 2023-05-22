ТАСС: пассажирский самолёт Сургут — Москва подал сигнал тревоги и готовится к посадке в Перми

Пассажирский самолёт рейса Сургут — Москва подал сигнал тревоги и готовится осуществить посадку в Перми.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на авиаслужбы.

Ранее сообщалось, что пассажирский самолёт, следовавший из Нижнего Новгорода в Москву, после взлёта подал сигнал тревоги.

Вскоре он благополучно приземлился в Нижнем Новгороде.