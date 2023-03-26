Подавший сигнал тревоги самолёт благополучно приземлился в Нижнем Новгороде

Следовавший рейсом Нижний Новгород — Москва пассажирский самолёт Sukhoi Superjet, который подал сигнал тревоги, благополучно приземлился в аэропорту вылета.

Об этом ТАСС сообщили в авиационных службах.

«Вылетевший в Москву самолёт вернулся, подсадка прошла благополучно. Причина произошедшего устанавливается», — сказал собеседник.

Уточняется, что лайнер провёл в полёте около 20 минут.

Ранее сообщалось, что пассажирский самолёт Sukhoi Superjet, следующий из Нижнего Новгорода в Москву, после взлёта подал сигнал тревоги и возвращается в аэропорт вылета.