Подавший сигнал тревоги самолёт благополучно приземлился в Нижнем Новгороде
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Об этом ТАСС сообщили в авиационных службах.
«Вылетевший в Москву самолёт вернулся, подсадка прошла благополучно. Причина произошедшего устанавливается», — сказал собеседник.
Уточняется, что лайнер провёл в полёте около 20 минут.
Ранее сообщалось, что пассажирский самолёт Sukhoi Superjet, следующий из Нижнего Новгорода в Москву, после взлёта подал сигнал тревоги и возвращается в аэропорт вылета.