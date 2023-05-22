Компенсацию аренды жилья в Подмосковье оформили более 13 тысяч медиков
Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Размер ежемесячной компенсации — 20 тыс. рублей. Воспользоваться мерой поддержки могут медики 18 специальностей.
«Основное её преимущество в том, что оформить компенсацию могут как те, кто уже давно работает в наших организациях, так и те, кто только трудоустроился», — заявила первый зампред правительства региона Светлана Стригункова.
Ранее телеканал «360» сообщал, что в Подмосковье более 100 врачей получили участки по льготной программе с начала года.