Суд взыскал с Siemens 6 млн рублей в день за отказ от поставок РЖД «Сапсанов» по договору

Арбитражный суд Москвы взыскал с Siemens Mobility судебную неустойку в размере более 6 млн рублей за каждый день неисполнения решения суда по поводу незаконности отказа немецкого концерна исполнять договор о поставках РЖД «Сапсанов».

Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что речь идёт о договоре от 7 июня 2019 года.

По данным агентства, суд удовлетворил заявление истца частично, так как в РЖД требовали взыскать астрент в размере около 30 млн рублей в день.

Ранее девятый арбитражный апелляционный суд признал незаконным одностороннее расторжение структурами немецкого концерна Siemens договора с РЖД на ремонт и техобслуживание высокоскоростных поездов «Сапсан».