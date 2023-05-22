Суд взыскал с Siemens 6 млн рублей в день за отказ от поставок РЖД «Сапсанов» по договору
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости.
Уточняется, что речь идёт о договоре от 7 июня 2019 года.
По данным агентства, суд удовлетворил заявление истца частично, так как в РЖД требовали взыскать астрент в размере около 30 млн рублей в день.
Ранее девятый арбитражный апелляционный суд признал незаконным одностороннее расторжение структурами немецкого концерна Siemens договора с РЖД на ремонт и техобслуживание высокоскоростных поездов «Сапсан».