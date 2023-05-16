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Апелляционный суд подтвердил обязанность Siemens выполнять ремонт «Сапсанов»

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Девятый арбитражный апелляционный суд признал незаконным одностороннее расторжение структурами немецкого концерна Siemens договора с РЖД на ремонт и техобслуживание высокоскоростных поездов «Сапсан».
Апелляционный суд подтвердил обязанность Siemens выполнять ремонт «Сапсанов»
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

Об этом сообщает РИА Новости.

Таким образом, суд признал действительным решение нижестоящей инстанции и обязал ответчиков исполнять обязательства по договору.

Агентство указывает, что суд первой инстанции также полностью удовлетворил иск РЖД и на случай неисполнения решения по договору солидарно взыскал с ответчиков судебную неустойку в размере более 16 млн рублей за каждый день неисполнения с даты вступления судебного акта в законную силу.

В марте 2022 года немецкий концерн Siemens уведомил РЖД, что действие контракта на покупку новых поездов «Сапсан» приостановлено.

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