Апелляционный суд подтвердил обязанность Siemens выполнять ремонт «Сапсанов»
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Об этом сообщает РИА Новости.
Таким образом, суд признал действительным решение нижестоящей инстанции и обязал ответчиков исполнять обязательства по договору.
Агентство указывает, что суд первой инстанции также полностью удовлетворил иск РЖД и на случай неисполнения решения по договору солидарно взыскал с ответчиков судебную неустойку в размере более 16 млн рублей за каждый день неисполнения с даты вступления судебного акта в законную силу.
В марте 2022 года немецкий концерн Siemens уведомил РЖД, что действие контракта на покупку новых поездов «Сапсан» приостановлено.