В Челябинске зафиксировано незначительное превышение содержания сероводорода в воздухе
- globallookpress.com
Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии региона.
Отмечается, что, учитывая жаркую и безветренную погоду, ведомство рекомендует предприятиям Металлургического, Калининского, Курчатовского, Тракторозаводского районов снизить дополнительно выбросы в атмосферный воздух, а администрации города Челябинска усилить полив улиц.
Гражданам в случае ощущения неприятного запаха рекомендовано не открывать окна и не проветривать помещения утром, употреблять больше воды, проводить влажную уборку помещений.
Ранее URA.RU сообщило, что в Свердловской области продолжают бушевать пожары. Спасатели предупреждают водителей о том, что на некоторых участках автодорог из-за пожаров снизилась видимость.
В Курганской области объявили штормовое предупреждение в связи с опасностью распространения лесных пожаров в период с 23 по 26 мая.