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В Челябинске зафиксировано незначительное превышение содержания сероводорода в воздухе

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В Челябинске зафиксировано незначительное превышение по диоксиду серы, взвешенным частицам и сероводороду в воздухе.
В Челябинске зафиксировано незначительное превышение содержания сероводорода в воздухе
  • globallookpress.com

Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии региона.

Отмечается, что, учитывая жаркую и безветренную погоду, ведомство рекомендует предприятиям Металлургического, Калининского, Курчатовского, Тракторозаводского районов снизить дополнительно выбросы в атмосферный воздух, а администрации города Челябинска усилить полив улиц.

Гражданам в случае ощущения неприятного запаха рекомендовано не открывать окна и не проветривать помещения утром, употреблять больше воды, проводить влажную уборку помещений.

Ранее URA.RU сообщило, что в Свердловской области продолжают бушевать пожары. Спасатели предупреждают водителей о том, что на некоторых участках автодорог из-за пожаров снизилась видимость.

В Курганской области объявили штормовое предупреждение в связи с опасностью распространения лесных пожаров в период с 23 по 26 мая.

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