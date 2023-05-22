Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

В Курганской области объявили штормовое предупреждение из-за пожароопасности

Короткая ссылка
В Курганской области объявили штормовое предупреждение в связи с опасностью распространения лесных пожаров в период с 23 по 26 мая.
В Курганской области объявили штормовое предупреждение из-за пожароопасности
  • © ГУ МЧС по Курганской области

Об этом сообщает ФАН со ссылкой на данные МЧС России по региону.

Решение принято на основе прогноза местного Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

«23—26 мая в северо-западных районах Курганской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность, на остальной территории — высокая пожарная опасность», — уточнили в ведомстве.

Ранее сайт Nation News сообщал, что в Свердловской области задержали местного жителя за поджог травы, который привёл к возникновению крупного природного пожара площадью 270 га.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить