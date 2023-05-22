В Курганской области объявили штормовое предупреждение из-за пожароопасности
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Об этом сообщает ФАН со ссылкой на данные МЧС России по региону.
Решение принято на основе прогноза местного Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
«23—26 мая в северо-западных районах Курганской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность, на остальной территории — высокая пожарная опасность», — уточнили в ведомстве.
Ранее сайт Nation News сообщал, что в Свердловской области задержали местного жителя за поджог травы, который привёл к возникновению крупного природного пожара площадью 270 га.