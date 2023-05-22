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Оздоровительная кампания в лагерях Волгоградской области начнётся 28 мая

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Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров заявил, что первая летняя оздоровительная смена в лагерях региона стартует 28 мая.

Об этом сообщает novostivolgograda.ru.

«В этот день начнутся первые заезды в летние пришкольные и загородные оздоровительные лагеря. К приёму ребят готовятся порядка 700 организаций детского летнего оздоровительного отдыха, в том числе 28 загородных оздоровительных лагерей», — сказал Бочаров.

Как ожидается, летом в лагерях отдохнут 85 тыс. школьников.

Тем временем купальный сезон в Казани откроется 1 июня, передаёт ГТРК «Татарстан» со ссылкой на начальника Управления гражданской защиты Казани Сергея Чанкина.

На готовность к сезону пляжи будут проверены до 29 мая.

Для жителей и гостей города подготовят пять муниципальных пляжей: «Большое Лебяжье», «Локомотив», «Нижнее Заречье», «Озеро Глубокое» и «Озеро Комсомольское».

Ранее сообщалось, что в Московской области оформили более 14 тыс. заявок на бесплатные путёвки в детские лагеря с начала 2023 года.

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